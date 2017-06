Mo: Netanyahu, è ora di smantellare l'Unrwa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GIU - Il premier Benyamin Netanyahu ha chiesto che l'Unrwa, l'agenzia di assistenza dell'Onu ai profughi palestinesi, sia "smantellata" per essere assorbita dell'Alto Commissariato per l'assistenza ai profughi, Unhcr. "Ho chiesto all'ambasciatore Usa all'Onu Nikky Haley - ha detto Netanyahu in apertura della riunione di governo a Gerusalemme - che è ora che sia riconsiderato se far continuare l'esistenza dell'Unrwa". "La situazione dei rifugiati palestinesi ha bisogno di essere risolta nell'ambito della soluzione politica del conflitto tra israeliani e palestinesi, E' ora di un'azione politica per risolvere questa crisi di lunga data". Così Christopher Gunness, portavoce della'Unrwa, ha risposto, citato dai media, a Netanyahu. Gunness ha aggiunto che solo l'Onu può a maggioranza cambiare "mandato" all'Unrwa.