(ANSA) - LONDRA, 11 GIU - La maggioranza dei britannici vuole le dimissioni della premier Theresa May. E' quanto emerge da un sondaggio di YouGov per il Sunday Times, secondo cui il 48% degli intervistati è in favore di una sua uscita da Downing Street dopo le elezioni dell'8 giugno mentre il 38% continua a sostenerla. Alla domanda su chi preferiscono come premier, se la scelta è fra May e il laburista Jeremy Corbyn, gli elettori si spaccano esattamente in due, col 39% dei consensi per ognuno. Da un sondaggio di Survation emerge che il preferito per la successione è Boris Johnson.