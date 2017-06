Israele: donna nuda a Muro del Pianto fermata da guardiani

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GIU - Credevano di aver visto ormai di tutto: invece i guardiani del Muro del Pianto sono rimasti sbigottiti oggi quando hanno visto procedere a passi spediti verso il compartimento destinato agli ebrei timorati una giovane donna completamente nuda. Superata la sorpresa iniziale, sono riusciti a fermarla e a coprirla; dopo di che, secondo la stampa, hanno chiamato i genitori perché la prendessero in custodia. Alcuni media ritengono che l'episodio possa essere collegato alla cosiddetta 'Sindrome di Gerusalemme': un disturbo mentale notato in passato in particolar modo fra turisti che talvolta rischiano di rimanere disorientati quando giungono al cospetto della Gerusalemme reale, dopo averla molto fantasticata in passato. (ANSAmed).