Sicurezza: a serata benefica Assisi applicate nuove norme

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - E' stata la serata benefica di ieri sera in diretta tv su Rai1, 'Con il cuore, nel nome di Francesco', condotta da Carlo Conti, tra i primi eventi in Italia dove, per garantire la sicurezza pubblica, sono state applicate le norme messe a punto dopo i fatti di Piazza San Carlo a Torino. Lo si è appreso dalla questura di Perugia, dalla quale si tiene comunque a sottolineare che la serata in questione, ormai una tradizione, non soltanto è considerata un evento a basso rischio, ma viene gestita con un sistema collaudato nel tempo per garantirne il regolare svolgimento. Tra le novità applicate ieri sera, l'introduzione ai varchi di accesso del luogo dell'evento del contapersone, per evitare sovraffollamento. Restano i controlli attuati con il metal detector. Il maggior coinvolgimento, rispetto al passato, degli enti istituzionali, di altri soggetti interessati (come, ad esempio, la vigilanza privata) e dei vigili del fuoco ha riguardato soprattutto le garanzie per le vie di fuga e per la viabilità di accesso e deflusso del luogo dell'iniziativa. Tutte misure, queste, che saranno applicate anche ai tradizionali e noti eventi in programma nelle prossime settimane in Umbria, dalla Quintana di Foligno a Umbria Jazz e molto altro. (ANSA).