Arrestato funzionario Presidenza Cdm per millantato credito

(ANSA) - ANCONA, 11 GIU - Un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Brecce Bianche ad Ancona con l'accusa di millantato credito. Secondo le poche notizie trapelate finora, l'arresto è avvenuto in seguito alla denuncia di una persona alla quale l'indagato avrebbe chiesto 2 mila euro per intercedere in suo favore in un procedimento giudiziario, millantando un credito, in realtà inesistente, presso magistrati in servizio ad Ancona. L'indagato, fermato l'8 giugno scorso, ha chiesto e ottenuto di essere interrogato in procura, e avrebbe ammesso i fatti che gli vengono contestati. L'udienza di convalida dell'arresto è fissata per domani.