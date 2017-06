Uccide l'amico: dopo lo sparo accidentale ha chiamato i soccorsi

Un uomo è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola questa mattina nella sua stanza in via degli Elci, nel quartiere Prenestino a Roma. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il compagno di stanza della vittima, una guardia giurata, ha raccontato che gli sarebbe partito per errore un colpo di pistola. Del caso si occupa la Squadra mobile di Roma. A dare l’allarme è stata lo stesso compagno di stanza, che ha 23 anni. Il giovane avrebbe raccontato che dalla pistola gli è partito per errore un colpo che ha centrato alla spalla la vittima, un 36enne nato in Germania. A quanto ricostruito finora dalla polizia, anche la vittima era una guardia giurata. I due condividevano l'appartamento al pian terreno di un palazzo di via degli Elci con un terzo coinquilino.

La vittima era di origine tedesca: David Hombucher, era impiegato come guardia giurata presso la McService. Il colpo, secondo il collega e compagno di stanza partito per errore, lo ha centrato in pieno uccidendolo. Secondo il racconto di Giovanni Gagliardi, anch’egli guardai giurata, lo sparo è partito accidentalmente mentre puliva la pistola. Immediatamente l’uomo ha dato l’allarme ma David era ormai morto.