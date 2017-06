Libia: miliziani, Saif Gheddafi libero da venerdì

(ANSA) - IL CAIRO, 11 GIU - La liberazione di Saif al-Islam Gheddafi è avvenuta venerdì. Lo si precisa in un comunicato pubblicato su Facebook dalla Brigata "Abu Bakr al Siddiq" per annunciare la decisione di lasciare libero il figlio dell'ex-dittatore Muammar Gheddafi. La nota non precisa dove si trovi Saif Gheddafi ma precisa solo "ha lasciato la città di Zintan". Nel segnalare informazioni non confermate che il 44enne si troverebbe nell'est del paese, quindi in Cirenaica, il sito Libya Observer sostiene che "il suo rilascio versa altra benzina sull'incendio in corso nel paese".