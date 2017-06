Comunali: al seggio in abito bianco, neosposa non manca voto

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - Ha pronunciato il fatidico sì davanti all'altare e poi, in abito bianco e strascico, si è recata al seggio per esprimere il proprio voto nelle elezioni comunali. E' successo a Catanzaro, dove si vota per l'elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Sorpresi, ma fino ad un certo punto, presidente e componenti del seggio n. 22 ubicato nel quartiere Santo Janni, alla periferia della città, che, dopo le formalità di rito, hanno consegnato scheda e matita alla neo sposa. E lei, anche in un giorno così importante e ritagliando qualche minuto tra i mille impegni che la cerimonia nuziale impone, ha potuto così esprimere il proprio voto.(ANSA).