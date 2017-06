Pentagono, attacco Usa contro al Shabaab in Somalia

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GIU - Le forze Usa hanno condotto oggi un attacco contro i militanti di al Shabaab in Somalia, a circa 185 miglia a sudovest di Mogadiscio: lo rende noto Dana W. White, portavoce del Pentagono. L'operazione, ha spiegato, è stata effettuata in coordinamento con i partner regionali come risposta diretta alle azioni di al Shabaab, compresi i recenti attacchi alle forze somale. L'operazione, ha proseguito, è stata portata a termine con i poteri approvati dal presidente lo scorso marzo, che consentono al dipartimento della difesa di condurre azioni legali contro al Shabaab in un'area geograficamente definita di ostilità attive, in sostegno delle forze partner della Somalia. Almeno 8 estremisti di al Shabaab sono stati uccisi nel raid, riferiscono i militari Usa di stanza in Africa. Il presidente somalo Abdullahi Farmajo ha reso di noto di "avere autorizzato il raid".