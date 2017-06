Auto fuori strada, muore passeggero, guidatore arrestato

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Un ragazzo di 23 anni, Alessandro Massadi, è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Borgo San Giacomo, nel Bresciano: l'auto nella quale viaggiava è finita fuori strada finendo in un campo. Il giovane, che è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e ritrovato a decine di metri di distanza dalla vettura guidata dall'amico sotto l'effetto di stupefacente, era in macchina con altri due amici che non hanno riportato serie conseguenze. Il giovane che era al volante è risultato positivo al droga test ed arrestato immediatamente dai carabinieri.