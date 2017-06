Comunali, affluenza bassissima: alle 19 è il 42,35%

E' stata del 42,35% l’affluenza alle urne rilevata alle 19 per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe alle ore 19 la percentuale dei votanti si era attestata al 37,7%, ma si era votato in due giorni. Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle 23. A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, una banda prometteva alcune decine di euro in cambio del voto per il "proprio" candidato: tre persone sono state arrestate dai carabinieri, che hanno trovato in una casa 321 tessere elettorali, in ognuna delle quali era inserito un facsimile della scheda di voto.