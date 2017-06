Francia: proiezioni, En Marche! primo al 32,6%

(ANSA) - PARIGI, 11 GIU - Le prime proiezioni dell'istituto Elabe per Bfm-tv, per il primo turno delle legislative francesi, danno nettamente in testa il partito centrista del presidente Emmanuel Macron con il 32,6%, con un bottino in seggi che va da 415 a 445. Una maggioranza schiacciante visto che l'Assemblée Nationale ha in tutto 577 deputati. Crollo del Front National secondo le prime proiezioni dello stesso istituto. Il partito di Marine Le Pen, che considerava un risultato negativo non arrivare a 15 deputati per poter formare un gruppo parlamentare, ne otterrebbe fra 1 e 4. Le prime proiezioni vedono dunque in testa En Marche! con il 32,6% (415-445 seggi), seguito dai Republicains con il 20,9 (80-100), dal Front National con il 13,1% (1-4), dalla France Insoumise (sinistra radicale) con l'11% (10-20) e dal Partito socialista con il 9% (30-40).