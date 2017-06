Sicurezza: controlli piazza Duomo per concerto Filarmonica

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - In occasione del concerto gratuito della Filarmonica della Scala sono scattate per la prima volta in piazza del Duomo le nuove misure di sicurezza per gli eventi all' aperto, decise dal prefetto e dal sindaco dopo gli incidenti di Torino e l'attentato terroristico di Manchester. La piazza è stata transennata e le persone possono accedere all'area solo attraverso cinque varchi (uno è per i disabili). Ad ogni ingresso le forze dell'ordine controllano le persone con il metal detector portatile, oltre che il contenuto di borse, anche quelle più piccole, zaini e sacchetti. In piazza non si possono portare bottiglie di vetro, lattine e nemmeno ad esempio oggetti contundenti o considerati pericolosi. Sono ammesse le bottiglie di plastica senza il tappo. Ai varchi ci sono anche hostess dotate di contapersone. L'evento infatti per motivi di sicurezza è a numero chiuso, in piazza del Duomo potranno entrare tra le 21 e le 23 mila persone.