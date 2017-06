Fotografa la scheda nella cabina elettorale: denunciato 54enne

Ha fotografato la scheda elettorale mentre era nella cabina, ma il presidente di seggio ha sentito il rumore dello scatto e dopo un alterco è intervenuta la polizia che lo ha denunciato. E’ accaduto a Sezze Romano, nel seggio 10, in via Foresta. La scheda elettorale è stata annullata dal presidente di seggio, mentre il telefono cellulare e la scheda telefonica sono stati sequestrati dalla polizia.

Alle 8 durante lo svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni del sindaco, il presidente del seggio elettorale si è accorto, dal rumore dello scatto fotografico, che un 54enne, aveva immortalato la propria scheda elettorale con il telefonino all’interno della cabina.

Immediatamente redarguito dal presidente di seggio, è nata un'accesa discussione ed il presidente ha richiesto l’intervento della Polizia presente per la vigilanza. Dall’esame dell’apparecchio telefonico sono stati confermati i sospetti: c'era la foto della scheda elettorale. L’uomo è stato così denunciato all’Autorità giudiziaria.