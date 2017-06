A Verona ballottaggio Fi Lega-Pd, lady Tosi rischia

(ANSA) - VERONA, 12 GIU - E' una sfida all'ultimo voto per approdare al ballottaggio quella che si gioca a Verona, dove i gli exit poll danno in vantaggio il candidato del centrodestra Federico Sboarina (Fi-Lega) con 28%, e Orietta Salemi (Pd), con il 24%, a poche lunghezze dalla sen. Patrizia Bisinella, 22%. Se questo dovesse diventare il risultato finale, il primo turno delle amministrative 2017 segnerebbero una rivoluzione in riva all'Adige, con la fine della 'dynasty' Tosi, il sindaco uscente, ex Carroccio, che non potendosi più ricandidare dopo due mandati aveva lanciato nella corsa la sua compagna Patrizia Bisinella. Le prime migliaia di voti scrutinati danno uno scontro ancora più ravvicinato fra questi tre contendenti, con Sboarina comunque avanti, al 28,4%, Salemi al 24,5% e Bisinella al 23,7%. Bisognerà aspettare quindi per capire se Bisinella non possa spuntarla sul filo di lana per il passaggio al secondo turno. Fuori dai giochi, al momento, Alessandro Gennari, del M5S, posizionato intorno al 9%.