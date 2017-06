Piacenza: ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra

Anche a Piacenza servirà il secondo turno per decidere chi sarà il sindaco. Dopo i primi dati scrutinati la situazione sembra consolidarsi verso una sfida classica centrodestra-centrosinistra. Da una parte c'è Patrizia Barbieri, in vantaggio, sostenuta da Lega, Fdi e Forza Italia, dall’altra Paolo Rizzi, candidato del Pd. Molto staccati sia Massimo Trespidi, ex presidente della Provincia e sostenuto da Area Popolare, sia Andrea Pugni del Movimento 5 Stelle.