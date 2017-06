Comunali:a Catanzaro lento lo spoglio, solo 39 sezioni su 90

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - Procedono a rilento le operazioni di spoglio dei voti a Catanzaro dove, comunque, i dati reali usciti da 39 sezioni su 90 - dati del Comune - confermano il ballottaggio tra i candidati di centrodestra e centrosinistra, Sergio Abramo - sindaco uscente - e Vincenzo Ciconte. Il primo è al 38,74% dei voti scrutinati, mentre Ciconte, consigliere regionale, primario di cardiologia e presidente dell'Ordine provinciale dei medici, è al 30,90%. Il docente universitario Nicola Fiorita, a capo di un raggruppamento di liste civiche tra le quali Cambiavento, da lui fondata, è al 24,62%, mentre la candidata grillina Bianca Laura Granato non va oltre il 5,74%. Un dato che emerge vistoso è il ricorso al voto disgiunto. Le 11 liste di centrosinistra ottengono, al momento, circa il 46%, oltre il 15% in più rispetto a Ciconte. Di contro, le liste di Fiorita sono intorno al 13% circa il 10% in meno del candidato sindaco. Ridotta - circa il 2% - la distanza tra Abramo e le sue liste a favore del primo. (ANSA).