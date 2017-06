Comunali: a Rignano rivince Lorenzini,sconfitta candidata Pd

(ANSA) - RIGNANO SULL'ARNO (FIRENZE), 12 GIU - A Rignano sull'Arno (Firenze), paese che ha dato i natali a Matteo Renzi e dove vive il padre Tiziano, è stato nuovamente eletto sindaco Daniele Lorenzini, alla testa della lista civica Insieme per Rignano: ha ottenuto il 48,95% dei consensi, per un totale di 1.879 voti (dati del ministero degli Interni). Al suo primo incarico Lorenzini era stato eletto per il Pd. Si ferma invece al 29,59% (1.136 voti) Eva Uccella, la candidata scelta dai democratici dopo la rottura con Lorenzini. Gli altri due candidati, Samuele Staderini per Laboratorio politico e Mario Cinque, per il Centrodestra, hanno ottenuto rispettivamente l'11.9% e il 9,53%.