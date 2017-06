Comunali: a Carrara ballottaggio M5s-Centrosinistrra

(ANSA) - CARRARA, 12 GIU - Quando mancano solo 7 sezioni da scrutinare su 71, per Carrara è ballottaggio tra il candidato a sindaco del Movimento 5 stelle Francesco De Pasquale e quello della coalizione del Centrosinistra (Pd-Psi-Pri) Andrea Zanetti. De Pasquale è in testa col 27.48% mentre Zanetti lo tallona col 25.6%. Più distanziato Andrea Vannucci (14,9 per cento) che in un primo momento era stato eletto candidato del Pd senza le primarie originando così il commissariamento del partito di Carrara. Il centrodestra con Maurizio Lorenzoni si è fermato al 12%.(ANSA).