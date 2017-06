Casa Bianca conferma la visita di Trump in Gb

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - La Casa Bianca smentisce che Donald Trump abbia detto a Theresa May di voler rinviare la sua visita in Gran Bretagna per timore di proteste. Il portavoce Sean Spicer ha definito "falsa" la notizia riportata dal Guardian, senza ulteriori dettagli, mentre un altro rappresentante della presidenza, Raj Shah ha riferito che "il presidente ha un enorme rispetto per il primo ministro May" e che "tale questione non è mai emersa nella telefonata".