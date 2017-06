Russia: Navalni cambia idea, manifestazione in centro

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - Alexei Navalni, il più famoso tra i blogger anti-Putin, è tornato sui suoi passi e ha chiesto ai suoi sostenitori di recarsi oggi nella centralissima via Tverskaya a Mosca, dove già si era tenuta la manifestazione del 26 marzo, per protestare contro la corruzione. Sino all'ultimo, infatti, il Fondo anti-corruzione di Navalni sembrava aver accettato l'offerta delle autorità di tenere la manifestazione a corso Sakharov ma poi il blogger e dissidente ha denunciato di essere stato "ostacolato" nella creazione dell'evento e ha dunque chiesto ai suoi sostenitori di sfilare alla Tverskaya, dove già sono previsti eventi per celebrare il giorno della Russia (che cade per l'appunto oggi). Nell'estremo oriente del Paese si registrano già manifestazioni contro la corruzione in diverse città, tra cui Khabarovsk, Yuzhno-Sakhalinsk e Vladivostok, dove c'è stato qualche tafferuglio.