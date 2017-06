Migranti: in 356 arrivati a Catania, su nave anche 8 salme

(ANSA) - CATANIA, 11 GIU - Una nave militare svedese dell'assetto Frontex con a bordo 356 migranti e otto salme, recuperati in operazioni di soccorso nel Mare Mediterraneo. è arrivata nel porto di Catania. Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero sei donne e due uomini. Sono in corso le operazioni di sbarco e trasferimento in altre regioni d'Italia. La squadra mobile della polizia di Stato ha avviato le indagini per identificare eventuali scafisti e dinamica e causa della morte delle 8 persone decedute. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. (ANSA).