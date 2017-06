Comunali: Oristano, ballottaggio Centrodestra-Centrosinistra

(ANSA) - ORISTANO, 12 GIU - A metà mattina a Oristano i dati ufficiali sono fermi a 31 seggi su 36 ma il quadro è ormai già ben definito. La città va al ballottaggio e il 25 giugno si confronteranno il candidato della coalizione di centrodestra Andrea Lutzu (29,52%) e la candidata di centrosinistra Maria Obinu (21,99%). Nettamente staccati gli altri quattro aspiranti sindaco. Flop del M5s la cui candidata è giunta ultima. Vincenzo Pecoraro, coalizione identitaria con Udc e liste civiche, è arrivato al 16,89%; l'outsider il regista Filippo Martinez è quarto con il 15,15%; Anna Maria Uras, ex Pd, con la lista Coraggio e Libertà ha il 9,09%, e a sorpresa è ultima della lista la candidata del Movimento 5 Stelle Patrizia Cadau, col 7,39%, che puntava molto più in alto ma paga il prezzo anche del crollo nazionale dei grillini. Percentuale dei votanti non altissima, solo il 61,94% rispetto al 68,98% del 2012. Il risultato, forse in controtendenza, segna in qualche modo la vittoria dei partiti contro le liste civiche. Andrea Lutzu, storico esponente di Forza Italia, con la quale nel 2012 aveva mancato l'approdo al ballottaggio, ci ha riprovato mettendo il nome e il simbolo del suo partito sulla scheda: della coalizione fanno parte anche i Riformatori sardi, Fortza Paris, Fratelli d'Italia e la lista civica Un'altra Oristano. Maria Obinu è la candidata espressa dal Pd ed è sostenuta anche dal Partito sardo d'azione, dal Psi, dall'Upc e dalle liste civiche Oristano nel Cuore e Valore comune. Obinu si aspettava sicuramente di più ma non demorde: "Sono contenta per il risultato del mio partito e dei partiti in genere, c'è lo spazio per recuperare e per questo ci rimettiamo subito al lavoro". Più che soddisfatto Lutzu: "Ero sicuro di vincere, ma non pensavo a una forbice così ampia sugli altri candidati, e so che al ballottaggio la battaglia sarà molto dura e difficile". (ANSA).