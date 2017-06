Comunali, sconfitta M5s: fuori dal ballottaggio nelle grandi città.

Ballottaggio in quasi tutti i 21 capoluoghi di provincia e 4 capoluoghi di regione al voto: la gran parte dei sindaci delle grandi città saranno eletti il prossimo 25 giugno. E’ quanto emerge dalle proiezioni e dai primi dati dello scrutinio che è andato molto a rilento durante la notte, con soltanto poco più del 65% delle sezioni complessive scrutinate dopo sei e mezza ore dalla chiusure delle urne. Ma con i grandi centri e con le città del Sud in forte ritardo.

Tanti i ballottaggi tra centrosinistra e centrodestra, mentre il Movimento Cinque Stelle sarebbe invece fuori da tutti i ballottaggi nelle grandi città, Genova, Palermo, Parma e l'Aquila e da quasi tutti i capoluoghi (potrebbe riuscire a concorrere solo ad Asti dove è un testa a testa con il candidato del centrosinistra per il secondo posto). Testa a testa per il secondo posto anche a Verona, tra la candidata della Lista Tosi e quella del centrosinistra.

Potrebbe esserci - stando alle proiezioni e ai primi dati - la riconferma di Leoluca Orlando, nuovamente sindaco di Palermo anche perchè la legge elettorale siciliana ha abbassato al 40% il quorum per essere eletti al primo turno: con 113 sezioni scrutinate su 600 Orlando raccoglie il 45,48% dei voti.

A Como, infine, il candidato del centrosinistra potrebbe essere eletto al primo turno: ad oltre metà dello scrutinio Federico Borgna ha il 61% dei voti.

Ecco un riepilogo dei 25 capoluoghi con DATI NON DEFINITIVI relativi ai singoli candidati:- CATANZARO Ballottaggio: Abramo (Cd) - Ciconte (Cs) - GENOVA Ballottaggio: Bucci (Cd) - Crivello (Cs) - L’AQUILA Ballottaggio: Di Benedetto (Cs) - Biondi (Cd) - PALERMO Verso elezione sindaco di Orlando - ALESSANDRIA Ballottaggio: Rossa (Cs) - Cuttica (Cd) - ASTI Ballottaggio: Rasero (Cd) - Motta (Cs) o Cerruti (M5s) - BELLUNO Ballottaggio: Massaro (Civica) - Gamba (Civica) - COMO Ballottaggio: Landriscina (Cd) - Traglio (Cd) - CUNEO Verso elezioni sindaco di Borgna (Cs) - FROSINONE Ballottaggio - GORIZIA (lo scrutinio inizierà questa mattina) - LA SPEZIA Ballottaggio: Peracchini (Cd) - Manfredini (Cs) - LECCE Ballottaggio: Giliberti (Cd) - Salvemini (Cs) - LODI Ballottaggio: Gendarini (Cs) - Casanova (Cd) - LUCCA Ballottaggio: Tambellini (Cs) - Santini (Cd) - MONZA Ballottaggio: Scanagatti (Cs) - Allevi (Cd) - ORISTANO Ballottaggio - PADOVA Ballottaggio: Bitonci (Cs) - Giordani (Cs) - PARMA Ballottaggio: Pizzarotti (Civica) - Scarpa (Cs) - PIACENZA Ballottaggio: Barbieri (Cd) - Rizzi (Cs) - PISTOIA Ballottaggio: Bertinelli (Cs) - Tomasi (Cd) - RIETI Ballottaggio: Cicchetti (Cd) - Petrangeli (Cs) - TARANTO Ballottaggio - TRAPANI Ballottaggio - VERONA Ballottaggio: Sboarina (Cd) - Bisinella (Tosi) o Salemi (Cs).