Comunali:Lombardia,ballottaggi centrod. e centros., flop M5S

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - In Lombardia è flop del Movimento 5 Stelle. I candidati grillini sono stati esclusi dal ballottaggio in quasi tutti i 139 Comuni lombardi in cui si votava. Hanno vinto a Parzanica, piccolo comune bergamasco con meno di 400 abitanti. Per il resto della Regione, che ha registrato un calo di affluenza significativo (a Como ha votato meno del 50%, il 49,12%), sarà per lo più un una sfida tra candidati del centrodestra e candidati del centrosinistra. I dati non sono ancora definitivi, ma il quadro è chiaro: in Lombardia si è votato in 3 capoluoghi di provincia, Como, Monza, e Lodi, e in alcune città importanti, come Sesto San Giovanni, e ovunque si è avuto un netto calo del Movimento 5 Stelle. A Monza il sindaco uscente Roberto Scannagatti (Pd) se la vedrà al ballottaggio con l'esponente del centrodestra Dario Allevi, ex presidente della Provincia di Monza. Sarà un testa a testa, entrambi hanno ottenuto sul 39%. Bocciato invece l'esponente di M5S: Giovanni Sidoni ha ottenuto intorno al 7%. A Como il sindaco uscente Maurizio Traglio, del centrosinistra, con il 26% dei consensi sarà al ballottaggio contro l'esponente del centrodestra Mario Landriscina, che ha ottenuto il 34% dei consensi. Il grillino Fabio Aleotti ha ottenuto solo i 5% del consensi. Analogo il risultato a Lodi: il candidato del centrosinistra Carlo Gendarini con il 30% dei consensi se la vedrà al ballottaggio con il candidato del centrodestra Sara Casanova (27,7%), mentre è stato escluso il grillino Massimo Casiraghi, che ha ottenuto il 9%. Nella "rossa" Sesto San Giovanni, infine, la sindaca uscente Monica Chittò, del Pd, col 31% dovrà vedersela al ballottaggio con l'azzurro Roberto Di Stefano, che ha avuto il 26%. Solo quarto il candidato grillino Antonio Foderaro, con il 14% dei voti. Per lui si era spesi in campagna elettorale di Alessandro Di Battista, sia Luigi Di Maio.