Migranti: costante numero degli arrivi in Tirolo

(ANSA) - BOLZANO, 12 GIU - Nonostante l'aumento degli sbarchi in Italia, nel land austriaco Tirolo per il momento resta costante il numero degli arrivi, che è nella media degli ultimi mesi. Nel 2017 finora sono stati intercettati 3.088 migranti senza documenti validi, informa l'Apa sulla base dati della polizia tirolese. Di questi 367 sono stati respinti, mentre sono stati 888 i migranti riammessi in Tirolo dall'Italia e dalla Germania.