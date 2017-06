Qatar: Doha cerca aggirare blocco con nuova rotta per Oman

(ANSAmed) - BEIRUT, 12 GIU - Il Qatar ha annunciato l'apertura di un nuovo collegamento con l'Oman per il trasporto marittimo delle merci nel tentativo di alleviare le conseguenze del blocco della sua frontiera terrestre con l'Arabia Saudita e dei collegamenti via mare e aereo da Riad, dagli Emirati arabi uniti e dal Bahrain. Lo ha annunciato l'autorità portuale di Doha citata dalla televisione panaraba qatarina Al Jazira. Il collegamento diretto tra il porto qatarino di Hamad e quello omanita di Sohar funzionerà tre volte alla settimana. In una conferenza stampa, l'autorità portuale del Qatar ha detto che la decisione è stata presa per "mitigare l'impatto di ogni azione che potrebbe limitare le importazioni e le esportazioni" dell'emirato. Nei giorni scorsi l'Iran e la Turchia hanno annunciato iniziative per rifornire di derrate alimentari il Qatar, che in precedenza importava gran parte del suo fabbisogno attraverso l'Arabia Saudita.