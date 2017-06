India:protesta indipendentisti a Darjeling,scontri in piazza

(ANSA) - NEW DELHI, 12 GIU - Scontri fra manifestanti e polizia, con due edifici incendiati, hanno caratterizzato oggi la protesta di 12 ore organizzata a Darjeeling contro il governo dello Stato indiano di West Bengala dal movimento Gorkha Janmukti Morcha (GJM) che chiede l'indipendenza dello Stato di Gorkhaland e rifiuta l'obbligatorietà dello studio della lingua bengalese nelle scuole. Inattivo da molti mesi, segnala la tv News18, il GJM è tornato a mobilitarsi nei giorni scorsi in reazione alla decisione della governatrice del West Bengala, Mamata Banerjee, di tenere una riunione del suo governo a Darjeeling, la prima da 45 anni. In uno scenario di chiusura degli esercizi commerciali della città e del blocco dei trasporti, compreso il celebre 'Toy Train', indipendentisti e governo hanno ingaggiato un braccio di ferro per la presenza degli impiegati negli uffici pubblici. Le forze dell'ordine sono ripetutamente intervenute quando un commando di dimostranti ha appiccato il fuoco ad almeno due edifici pubblici.