Morto neonato abbandonato,un migliaio a funerali di Giovanni

(ANSA) - TORINO, 12 GIUGNO - Un migliaio di persone hanno dato l'ultimo saluto, nella chiesa di San Pietro in Vincoli di Settimo Torinese, al piccolo Giovanni, il neonato abbandonato dalla mamma in strada e morto dopo poche ore all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. "Sei stato un grande Giovanni - ha detto don Luciano Piras, cappellano dell'ospedale - sei rimasto con noi pochi minuti e hai generato una quantità di amore incredibile", ha aggiunto riferendosi alla grande partecipazione della comunità di Settimo. "Siamo tutti colpiti e feriti - ha detto don Antonio Bortone, parroco di Settimo - ci vuole giustizia ma la vedetta non fa parte del messaggio di Gesù". Nel corso della funzione è stata detta una preghiera anche per la famiglia del piccolo, assente alla cerimonia. La mamma è in carcere, accusata di omicidio aggravato, il marito non ha riconosciuto il piccolo. Centinaia di palloncini bianchi sono stati lanciati in cielo.(ANSA).