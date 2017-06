Comunali: Genova, Lega primo partito del centrodestra

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Il centrodestra, che ha ottenuto il 38,80%, è a traino Lega a Genova, dove il Carroccio incassa il 12,95% diventando il primo partito della coalizione. Fi si attesta all'8,08% mentre la lista civica Vince Genova, a sostegno del candidato sindaco Marco Bucci ed espressione del governatore Giovanni Toti, sfiora il 10% (9,76%). Test positivo per Fdi col 5,28% mentre Direzione Italia e Alternativa popolare hanno il 2,13%. La Lega è il terzo partito nella roccaforte rossa di Genova, dove il primo è il Pd con 19,83% seguito dal M5S col 18,37%. Anche la lista del candidato sindaco del centrosinistra Gianni Crivello va bene col 9,46% mentre le altre due liste Sinistra a sinistra e Genova cambia prendono rispettivamente il 3,03% e l'1,34%. Da segnalare il 4,88% della lista Chiamami Genova, guidata dall'ex M5s Paolo Putti, che guida una lista di sinistra e che probabilmente ha 'rosicchiato' sia in casa centrosinistra sia in quella dei pentastellati. L'altra ex grillina, Marika Cassimatis ha ottenuto l'1,06%.