Comunali: delusione M5S Asti, Pd a 2/o turno per 13 voti

(ANSA) - ASTI, 12 GIU - Sfuma il sogno del Movimento 5 Stelle, che all'ultimo manca il ballottaggio anche ad Asti per appena 13 voti. In vantaggio per una manciata di preferenze, l'ultimo seggio scrutinato ha decretato che a sfidare il candidato del centrodestra Maurizio Rasero sarà la candidata del Pd Angela Motta, che ha ottenuto 5.093 voti (15,29%) contro i 5.080 di Massimo Cerruti (15,25%). Un testa a testa fino all'ultimo voto e già si preannunciano ricorsi almeno in un seggio. (ANSA).