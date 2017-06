Russia: Navalni di nuovo arrestato a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - Il blogger russo Alexei Navalni è stato arrestato davanti al portone di casa sua a Mosca: lo ha twittato la moglie precisando che l'oppositore chiede ai dimostranti di svolgere comunque le manifestazioni di protesta convocate per oggi. "La Russia senza Putin", "Putin vai via", "La Russia sarà libera": sono infatti i principali slogan scanditi dai manifestanti pro-Navalni - il blogger anti-Putin arrestato di nuovo oggi -, che in migliaia si sono ritrovati nel centro di Mosca, sulla via Tverskaia. Per il momento la manifestazione si sta svolgendo nella calma, e sono moltissimi i giovani, anche minorenni, che vi stanno partecipando.