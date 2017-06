Usa: Melania ha traslocato a Casa Bianca con Barron

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - E' ufficiale. Melania Trump ha finalmente traslocato alla Casa Bianca. E' la stata la stessa First lady ad annunciare il trasferimento su Twitter. "Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday (Impaziente di avere ricordi della nostra nuova casa. Giorno del trasloco), scrive Melania accompagnando il tweet con una foto dalla finestra dalla Casa Bianca dove si vede il monumento di Washington e un tavolo con fiori e due candele accese su candelabri d'argento. Da quando il marito è stato eletto presidente Usa, Melania ha preferito rimanere nella Trump Tower di New York spiegando di voler attendere la fine della scuola del figlio Barron prima di trasferirsi alla Casa Bianca.