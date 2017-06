Comunali: Bugani (M5S), regola limite doppio mandato è freno

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Ora dobbiamo fare una riflessione. E visto che si avvicinano le elezioni politiche dobbiamo riflettere sulla regola del doppio mandato. Un vincolo che ha fatto da freno a molti. C'è chi non si è ricandidato, ad esempio è successo a Mira con il sindaco uscente Alvise Maniero. E' rimasto fuori da queste amministrative per giocarsi una chance in Parlamento". Lo dice il capogruppo M5s a Bologna e braccio destro di Davide Casaleggio, Massimo Bugani, intervistato da Radio Città del Capo.