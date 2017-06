Fabrizio Corona condannato a Milano, un anno

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Fabrizio Corona è stato condannato a un anno dal Tribunale di Milano nel processo con al centro circa 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte in un controsoffitto e in parte in cassette di sicurezza in Austria. L'ex agente fotografico era stato nuovamente arrestato lo scorso 10 ottobre mentre era in affidamento in prova ai servizi sociali per scontare condanne già definitive. Il collegio, presieduto da Guido Salvini, ha anche condannato a tre mesi a collaboratrice di Corona, Francesca Persi. Subito dopo la lettura della sentenza Corona ha esultato in aula battendo i pugni sul tavolo e dicendo 'sì, giustizia è fatta'. Sono cadute infatti due imputazioni a suo carico, l'intestazione fittizia dei beni in relazione ai soldi in contanti, e la violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. L'ex agente fotografico è stato condannato solo per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.(ANSA).