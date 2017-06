Torino: Kelvin al telefono con Dybala, "vieni a trovarmi"

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - Kelvin, il bimbo cinese ricoverato da nove giorni per le lesioni riportate nella calca di piazza San Carlo a Torino nella serata della finale di Champions, ha ricevuto questa mattina una videochiamata da Paulo Dybala. E ha avuto in dono una maglietta dell'attaccante argentino, che gli è stata consegnata da un rappresentante della società bianconera. "Quando vieni a trovarmi?", ha chiesto il piccolo a Dybala. "Devi darmi dei consigli per diventare bravo come te", ha scherzato con il suo idolo. Il piccolo Kelvin, infatti, gioca a calcio in una società dilettantistica, la Polisportiva Garino nella prima cintura di Torino, e il pallone è la sua grande passione. "Nei prossimi giorni - spiegano i genitori - verrà dimesso e quindi potrà tornare sul campo". La scorsa settimana i tifosi juventini avevano appeso fuori dall'ospedale uno striscione d'incoraggiamento per Kelvin e per le altre persone rimaste ferite in piazza San Carlo la sera del 3 giugno. (ANSA).