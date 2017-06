Gb: momento d'oro Labour, sei punti in più dei Tory

(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - Continua il momento d'oro del partito laburista britannico dopo il successo alle elezioni. Secondo un sondaggio realizzato per il Daily Mail dopo il voto Jeremy Corbyn e i suoi sono sei punti avanti ai Tory con il 45% delle preferenze. In soli 4 giorni, inoltre, il Labour ha ottenuto 150.000 iscrizioni in più, riporta l'Independent. Al momento sono in tutto 800.000 gli iscritti al partito, contro i circa 149.000 dei Tory, gli 82.000 dei Libdem e i 120.000 dello Scottish National Party. In aumento dall'8 giugno a oggi anche le ricerche su Google su 'come iscriversi ai laburisti'. (ANSA).