Turchia: terremoto 6.2 in costa Egea

(ANSA) - ISTANBUL, 12 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la regione del mar Egeo in Turchia, nell'ovest del Paese, ed è stata avvertita anche in alcune zone della regione di Marmara, compresa Istanbul. Lo riferisce la protezione civile turca (Afad). Non si hanno al momento notizie di danni a cose o persone.