++ Gb: Bbc, governo May fatica, rinviato Queen's Speech ++

(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - Sarà rinviato di "qualche giorno" il Queen's Speech, il discorso alle Camere britanniche con cui la regina inaugura ogni sessione parlamentare e legge il programma del governo per l'anno successivo. Lo riferisce la Bbc citando fonti ufficiose. L'appuntamento era previsto per lunedì 19, dopo il voto di giovedì 8, ma le difficoltà della premier Theresa May a garantirsi una nuova maggioranza (con il sostegno del suo partito, i Tory, e l'appoggio esterno della destra unionista nordirlandese del Dup) costringe a prendere tempo.