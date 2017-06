Gb: Sinn Fein avverte,governo Tory-Dup male per Ulster

(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - La costituzione di un nuovo governo britannico Tory sostenuto dall'ultradestra unionista protestante nordirlandese del Dup sarà negativa per l'Irlanda del Nord. Lo ha detto Gerry Adams, leader storico dei radicali repubblicani dello Sinn Fein a Belfast in una dichiarazione ufficiale. Adams ha precisato che il suo partito intende riprendere i negoziati con lo stesso Dup per provare a ricostituire un governo locale di pacificazione nazionale in Ulster, dopo la rottura dei mesi scorsi e il vuoto di potere che ne é seguito, ma ha avvertito che sarebbe difficile riconoscere all'esecutivo di Londra il ruolo di arbitro imparziale che gli accordi del Venerdì Santo 1998 gli attribuiscono, se questo fosse appoggiato dal Dup: vale a dire una delle due parti in causa in Irlanda del Nord al centro del conflitto politico attuale.