Comunali: Meloni, non entusiasma debacle M5s e Pd

(ANSA) - ROMA, 12 GIU -"Da questa tornata elettorale si intravede la difficoltà del M5s nel dare un'opzione credibile per l'amministrazione della cosa pubblica. Si tratta di una autentica debacle per loro che lo scorso anno vinsero 19 ballottaggi. Anche il dato del Pd non entusiasma visto che a Palermo hanno vinto senza una lista e devo dire che il fatto che Renzi si nasconda dietro i terremotati è una cosa avvilente. Se ci teneva doveva mandare loro delle casette". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia commentando il dato delle amministrative.