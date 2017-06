Premier Modi incontrerà Trump a Washington il 26/6

(ANSA) - NEW DELHI, 12 GIU - Il primo ministro indiano Narendra Modi si recherà fra il 25 ed il 27 giugno negli Stati Uniti dove ha in programma il suo primo incontro con il presidente americano Donald Trump. Lo ha reso noto oggi a New Delhi il ministero degli Esteri. Il colloquio fra i due leader avverrà il 26 giugno e, sottolinea un comunicato, "le discussioni permetteranno di ottenere un nuovo cammino per più profondi impegni bilaterali su questioni di reciproco interesse e per il consolidamento di un partenariato strategico multidimensionale fra India e Stati Uniti". Le relazioni indo-americane, molto buone nell'era Obama, rischiano di trovare qualche ostacolo secondo gli analisti, soprattutto sulla concezione del libero mercato e sulla strategia per contrastare il riscaldamento del pianeta.