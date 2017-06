May a deputati, 'vi ho cacciato ne guai, ve ne tirerò fuori'

(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - "Io vi ho cacciato in questo guaio, io ve ne tirerò fuori". Theresa May ha fatto ammenda davanti al 'gruppo del 1922', i parlamentari Tory senza incarichi di governo, che ha incontrato oggi a Westminster. "Resterò in carica fin quando mi vorrete", ha aggiunto la premier parlando con i 'peones', zoccolo duro del suo partito.