Usa: graziata da Obama, torna dietro le sbarre per furto

(ANSA) - NEW YORK, 12 GIU - Il suo nome era tra gli oltre 1.700 detenuti graziati dall'allora presidente Obama durante i suoi due mandati, ma meno di un anno dopo Carol Denise Richardson è tornata tra le sbarre con l'accusa di furto. La donna, 49 anni, originaria del Texas, era stata condannata all'ergastolo per spaccio di droga nel 2006 e appunto l'anno scorso era stata tra i fortunati che avevano beneficiato della grazia del presidente nei confronti di detenuti che avevano commesso dei crimini non violenti legati alla droga. Al momento del suo arresto, secondo quanto scrive il Washington Post, la donna aveva commesso anche altre violazioni, tra cui quello di non tenere aggiornata la sua residenza presso le autorità. Qualche giorno fa, la Richardson, colpevole di aver rubato del detersivo per lavatrice, è stata condannata dallo stesso giudice che le aveva dato il carcere a vita e che non ha nascosto in aula il suo disappunto di fronte alla capacità della detenuta di aver sprecato una simile opportunità.