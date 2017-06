Omicidio Noventa: difesa Freddy Sorgato chiede assoluzione

(ANSA) - VENEZIA, 12 GIU - Assoluzione per non aver commesso il fatto e perché le prove sono incerte; in subordine derubricazione delle accuse a omicidio colposo e non premeditato. Sono queste le richieste presentate a Padova dagli avvocati Massimo Malipiero e Giuseppe Pavan per il loro assistito Freddy Sorgato, accusato, nel processo con rito abbreviato insieme alla sorella Debora e a Manuela Cacco, dell' omicidio volontario di Isabella Noventa. Secondo la difesa di Freddy Sorgato, non ci sarebbe stato alcun movente per l'omicidio di Isabella, morta durante un presunto gioco erotico.