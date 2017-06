Il paese di Bersani al centrodestra, un medico a Forte dei Marmi, i "Fasci di lavoro" a Mantova: curiosità elettorali

Come in ogni tornata elettorale, anche quella dei 1.004 comuni che ieri sono andati al voto per eleggere i nuovi sindaci è stata ricca di curiosità.

In una competizione in cui anche gli zero virgola contano, c'è anche chi è tornato a fare il sindaco con il 100% delle preferenze. E’ successo a Roberto Salmoiraghi che è tornato ad occupare lo scranno di sindaco di Campione d’Italia con il 100% delle preferenze, e tutto questo perché, semplicemente, ha "corso"... senza avversari. Riuscendo così a tornare sindaco della cittadina lombarda, come aveva fatto nel 1994 e nel 2004.

Il candidato del centrodestra a Gorizia, Rodolfo Ziberna, deve andare al ballottaggio per appena 23 voti. Ha ottenuto il 49,9% (8.543 voti): pur distanziando di molto il suo "competitor" di centrosinistra, Roberto Collini, fermo al 22,7%, dovrà andare al secondo turno. A Ziberna sarebbero bastati 23 voti in più per essere eletto al primo turno.

Bettola, il paese dell'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani, torna al centrodestra. Il nuovo sindaco è Paolo Negri, a capo di una lista civica con il sostegno di Lega e Fratelli d’Italia. Il sindaco uscente del centrosinistra, Sandro Busca, è stato sconfitto: 773 voti contro 448. Bersani non ha votato a Bettola perché, pur essendo originario del paese collinare, è da anni residente a Piacenza.

A Campegine, il Pd - storicamente forte in paese della pianura reggiana - si affidava a Daniele Menozzi, già sindaco dal 1998 al 2007. Il candidato del Pd, che partiva favorito, ha ottenuto il 48,47% dei voti. E ha perso. C'erano infatti soltanto due liste: il nuovo sindaco è Giuseppe Artioli, che con "Rinascita Campeginese" ha preso il 51,53% dei voti. Artioli, che a sua volta era già stato assessore anche nella giunta Menozzi, si era definito "un vecchio socialista".

In provincia di Mantova, per la prima volta dopo 15 anni di tentativi, entra in un Consiglio comunale la lista Fasci del lavoro, ispirata alla Repubblica sociale di Salò. Succede a Sermide-Felonica, nuovo Comune sorto dalla fusione di Sermide e Felonica, località mantovane al confine con la provincia di Ferrara. Un Comune di 7.500 abitanti.

A rappresentare i fasci sarà Fiamma Negrini, 20 anni, studentessa figlia di Claudio, fondatore del movimento e anima della lista. I Fasci hanno raccolto 334 voti, pari al 10,41%.

«Un risultato straordinario - dice Negrini, che tiene a rispondere alle polemiche suscitate dal simbolo della sua lista - : Quello non è il fascio littorio ma il fascio della Repubblica sociale; sono 15 anni che presento lo stesso simbolo in tutt'Italia e nessuno ha mai avuto nulla da ridire. Vorrà dire che la prossima volta lo cambierò».

La vicenda ha avuto uno strascico: la commissione che ammise la lista è stata revocata. Il prefetto di Mantova, d’intesa con il ministro dell’Interno e il presidente della Corte di appello di Brescia, «ha revocato le designazioni dei funzionari componenti della settima sottocommissione elettorale circondariale di Mantova, competente per quel comune».

La Toscana è meno "rossa" di una volta. Così come l’Emilia-Romagna. Il Pd, pur andando al ballottaggio a Pistoia, Lucca e Carrara, ha perso la guida di Comuni importanti - come Forte dei Marmi (Lucca) e Serravalle Pistoiese - o di impatto mediatico come Rignano sull'Arno (Firenze), passati a liste civiche o al centrodestra. A Lucca risultato oltre le attese per CasaPound, quasi all’8%.

Se è vero che "nemo propheta in patria", probabilmente sarà eletto sindaco di Daniele Lorenzini a Rignano sull'Arno, il paesino in provincia di Firenze che ha dato i natali a Matteo Renzi. Lorenzini, un ex Pd e già candidato per i dem nel 2012, questa volta ha scelto la lista "Insieme per Rignano", scelta che è stata premiata dal successo.

A Forte dei Marmi bocciatura bipartisan per centrosinistra e centrodestra: il nuovo sindaco è Bruno Murzi, cardiochirurgo, che si è presentato con la lista civica trasversale "Noi del Forte". Nella capitale mondana della Versilia, Murzi ha battuto per 70 voti Michele Molino, vicesindaco uscente, candidato di centrosinistra. Il cardiochirurgo ha ottenuto 1.933 consensi, pari al 44,08%, contro i 1.863 di Molino (42,48). Si è fermato al 10,92 dei consensi il candidato del Centrodestra Gianpaolo Bramanti mentre Maria Teresa Baldini, con la lista civica Fuxia People, ha raccolto il 2,5% dei voti.