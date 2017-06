Corea Nord: ex star Nba verso Pyongyang

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - L'ex campione dell'Nba, Dennis Rodman, verso la Corea del Nord. Il giocatore sarebbe a Pechino, per proseguire poi il viaggio verso Pyongyang, dove è atteso martedì. La visita rientra nella diplomazia del basket e cade in un momento di forte tensione fra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Lo riporta la Cnn, sottolineando che non è chiaro l'obiettivo della visita di Rodman in Corea del Nord, dove sono detenuti quattro cittadini americani. Rodman ha partecipato allo show di Donald Trump 'Celebrity Apprentice' ed è uno dei pochi americani ad aver incontrato Kim Jong Un.