NEW YORK - L'amministrazione Trump si dice in ''disaccordo'' con la decisione della Corte del Nono Circuito che ha confermato lo stop al bando-bis di Donald Trump, che bloccava gli arrivi da sei paesi a maggioranza musulmana. Lo afferma il ministro della Giustizia Jeff Sessions, sottolineando che il bando riguarda la ''sicurezza non la religione.