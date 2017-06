Usa: Cnn, Trump valuta licenziamento procuratore Russiagate

NEW YORK - Il presidente americano, Donald Trump, starebbe considerando l'ipotesi di licenziare Robert Mueller, il procuratore speciale per il Russiagate. Lo riporta la Cnn citando Christopher Ruddy, un amico del presidente. La Casa Bianca cerca di smorzare le polemiche ma la smentita non e' efficace: ''Ruddy parlava delle sue opinioni'' afferma la vice portavoce Sarah Sanders.