NEW YORK - Il presidente russo, Vladimir Putin, non sembra voler avere un rapporto positivo con gli Stati Uniti: ''ha scelto di essere un rivale strategico''. Lo afferma il segretario alla Difesa americano, Jim Mattis, in un'audizione alla Camera. Dello stesso avviso il capo di stato maggiore delle forze armate, Joseph Dunford, secondo il quale gli Stati Uniti hanno un ''rapporto antagonista con la Russia''.